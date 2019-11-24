اخبار العالم

البرلمان العربي يخاطب واشنطن لرفع السودان من قائمة رُعاة الإرهاب

0 نشر
السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يخاطب واشنطن لرفع السودان من قائمة رُعاة الإرهاب والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019

البرلمان العربي

طالب رئيس البرلمان العربي، الولايات المتحدة رسميا برفع اسم دولة السودان، من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

Advertisements

وقال البرلمان في بيان صحفي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، إن رئيسه مشعل بن فهم السلمي، وجه رسائل مكتوبة إلى مايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة، ورئيس مجلس الشيوخ، ونانسي بيلوسي، رئيس مجلس النواب، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، لإبلاغهم بإجماع تصويت الدول العربية على ذلك.

وأضاف البيان أنه تم التصويت على ذلك القرار بالإجماع في جلسة البرلمان العربي، التي عقدت بالقاهرة، بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، بشأن طلب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والمذكرة القانونية المُلحقة بالقرار، والتي تُثبت بالأسانيد القانونية أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح البيان أن رئيس البرلمان استند في قراره على الجهود والمبادرات التي بذلها السودان على كافة المستويات العربية والإقليمية والدولية في مجالات: مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وتنفيذ السودان لكافة التزاماته في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعم عملية السلام في دولة جنوب السودان.

كما تم الاستناد إلى جهود السودان في وتعزيز حقوق الإنسان، وتقديم المساعدات الإنسانية ومعالجة الأوضاع في مناطق النزاعات والمناطق المحتاجة في السودان، وتحقيق السودان متطلبات الملفات الثلاثة بشأن الجولة الثانية من الحوار الأمريكي- السوداني بشأن حقوق الإنسان، وتعزيز الحريات الدينية لغير المسلمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان العربي يخاطب واشنطن لرفع السودان من قائمة رُعاة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا