شكرا لقرائتكم خبر عن «المرزوقي» ينسحب من الحياة السياسية: أتحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل
وأرجع "المرزوقي"، 74 سنة، قرار الانسحاب، في رسالة نشرها على حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، إلى نتائج الانتخابات الأخيرة، التي قال إنه يتحمل كامل المسؤولية فيها، لكنه أشار في المقابل إلى أنه سيبقى "ملتزما بكل قضايا الشعب والأمة"، وأنه سيواصل خدمتها.
وكان "المرزوقي" حصل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في دورها الأول (15 سبتمبر 2019)، على 2.97 بالمائة فقط من أصوات الناخبين، وحل في المرتبة 11 من مجموع 26 مترشحًا.
بدوره مني حزب المرزوقي "حراك تونس الإرادة"، الذي ترشح في أغلب الدوائر الانتخابية، بفشل ذريع، إذ أنه لم يحصل على أي مقعد في البرلمان الجديد.
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