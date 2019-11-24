شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعوات الإضراب.. تعليق الدراسة في صيدا غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مدارس ومعاهد صيدا في لبنان، تعليق الدراسة، غدًا الإثنين، بعد الدعوات للإضراب العام وقطع الطرق، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.

وذكرت المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة بصيدا، في بيان: "بعد الدعوات للإضراب العام وقطع الطرق غدًا، وحرصا على سلامة أبنائكم، قرر مديرو المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في صيدا، تعليق الدروس يوم غد الإثنين".