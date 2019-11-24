شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعوات الإضراب.. تعليق الدراسة في صيدا غدًا والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة بصيدا، في بيان: "بعد الدعوات للإضراب العام وقطع الطرق غدًا، وحرصا على سلامة أبنائكم، قرر مديرو المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في صيدا، تعليق الدروس يوم غد الإثنين".
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