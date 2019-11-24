اخبار العالم

أول تعهد للرئيس الروماني بعد فوزه بولاية جديدة 

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعهد للرئيس الروماني بعد فوزه بولاية جديدة  والان نبدء بالتفاصيل

فاز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بسهولة في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد، كما هو متوقع، وسحق منافسته الاشتراكية متعهدا باستئناف إصلاحات قضائية تباطأت بسبب الحكومات المتعاقبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأظهر استطلاع لرأي الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة "إيريس" حصول يوهانيس على 66.5 في المائة من الأصوات تلته رئيسة الوزراء السابقة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانسيلا التي حصلت على 33.5 في المائة.

وأظهر استطلاع آخر فوز "يوهانيس" وحصوله على 64 في المائة من الأصوات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول تعهد للرئيس الروماني بعد فوزه بولاية جديدة  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا