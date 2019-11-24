شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعهد للرئيس الروماني بعد فوزه بولاية جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأظهر استطلاع لرأي الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة "إيريس" حصول يوهانيس على 66.5 في المائة من الأصوات تلته رئيسة الوزراء السابقة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانسيلا التي حصلت على 33.5 في المائة.
وأظهر استطلاع آخر فوز "يوهانيس" وحصوله على 64 في المائة من الأصوات.
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