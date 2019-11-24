مصرع 18 بتحطم طائرة في شرق الكونجو

جوما ـ وكالات: قال عمال إغاثة إن جثث 18 شخصا على الأقل كانوا على متن طائرة تحطمت أمس في شرق الكونجو الديمقراطية انتشلت من بين الأنقاض. وسقطت طائرة الركاب في منطقة سكنية في مدينة جوما أثناء إقلاعها من مطار مجاور. وقالت شركة طيران بيزي بي المحلية إن 16 راكبا كانوا على متن الطائرة إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم. وأعلن مكتب حاكم إقليم شمال كيفو، في بيان، أن الطائرة، وهي من طراز دورنير 228 ثنائي المحرك، والمملوكة لشركة طيران “بيزي بي” المحلية، واجهت صعوبات لدى الإقلاع من مدرج بمدينة جوما بالإقليم. ولا تزال التحقيقات جارية للوقوف على سبب الحادث.

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