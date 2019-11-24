الحكومة اليمنية تدين استهداف (أنصار الله) لموقع لجنة (إعادة الانتشار) في تعز

في السياسة 25 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

جريفيث يصل صنعاء لبحث تنفيذ اتفاق الحديدة

تعز “اليمن”ـ وكالات: دانت وزارة الخارجية اليمنية، استهداف “أنصار الله” لموقع مقر إقامة الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار المشارك في قيادة وتنفيذ اتفاق الحديدة، في مدينة تعز صباح امس والذي تعرض لـ8 هجمات، 5 منها بطائرات من دون طيار، و3 هجمات بصواريخ باليستية. وقالت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أن “تزامن الاستهداف من قبل أنصار الله بعد يوم واحد من إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام أمام مجلس الأمن الذي نوه خلالها إلى وجود إشارات إيجابية في تنفيذ اتفاق الحديدة، يعد استهتارا بالجهود الأممية الهادفة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، ويهدد بإنهاء ونسف تلك الجهود بعد حوالي عام من التوصل إلى الاتفاق”. وأكدت الوزارة أن “هذا التصعيد الخطير يأتي في ظل استمرار “انصار الله” باستحداث الخنادق والأنفاق في الحديدة على الرغم من نشر ضباط الارتباط وإنشاء نقاط المراقبة المشتركة. وحمل البيان “انصار الله” المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تهدد بنسف اتفاق الحديدة”، داعية “الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية والمجتمع الدولي لإدانة هذا التصعيد”. وأعلنت القوات المشتركة في الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، في وقت سابق امس اعتراض 5 صواريخ وطائرتين مسيرتين اتهمت جماعة أنصار الله” بإطلاقها على محافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، إن “منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف العربي (الباتريوت) تمكنت، من اعتراض 5 صواريخ وإسقاط طائرتين مسيرتين أطلقها انصار الله على مدينة المخا (غرب تعز)”. ولم تشر قوات العمالقة إلى وقوع خسائر، في حين لم يصدر أي تعليق من “أنصار الله” حتى اعداد الخبر. وفي محافظة الحديدة، غرب اليمن، قال مسؤول في الحكومة اليمنية إن “انصار الله” ارتكبت ثلاثة آلاف و 211 خرقا منذ تفعيل آلية التهدئة وتعزيز وقف إطلاق النار في المحافظة، مضيفا أن “من بينها انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب”. يذكر أن بعثة الأمم المتحدة، قد نشرت الشهر الماضي، خمس نقاط مراقبة مشتركة تضم ضباط ارتباط (قوات حكومية، وقوات من أنصار الله)، لمراقبة وقف إطلاق النار بمدينة الحديدة التي تشهد اشتباكات بين القوات الحكومية و”انصار الله”. الى ذلك، وصل مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن امس إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة “أنصار الله”. وقال مصدر ملاحي في مطار صنعاء، طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن جريفيث وصل إلى صنعاء وكان في استقباله مسؤولون من “انصار الله”. وتأتي زيارة جريفيث إلى صنعاء عقب إحاطته التي قدمها أمام مجلس الأمن، يوم الجمعة الماضي، والتي أكد فيها انخفاض الضربات الجوية التي نفذها التحالف في اليمن بنحو 80 بالمئة خلال الأسبوعين الاخيرين.