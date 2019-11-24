العراق: عشرات القتلى والجرحى بتجدد التظاهرات.. وإجراءات أمنية مشددة

في السياسة 25 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

أقام تحصينات على طول الشريط الحدودي مع سوريا

بغداد ـ وكالات: أفاد شهود ومصادر طبية عراقية امس بمقتل 7 متظاهرين وإصابة أكثر من 300 آخرين في موجة عنف جديدة شهدتها محافظات بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء بين القوات الأمنية والمتظاهرين منذ مساء امس الاول. واكتظت ساحات التظاهر بالآلاف رغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الشوارع في بغداد وتسع محافظات عراقية . وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن بغداد والبصرة والناصرية كربلاء شهدت منذ مساء امس الاول أعنف موجة اضطرابات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، رافقها إطلاق الرصاص والغازات المسيلة للدموع ما أدى في حصيلة أولية إلى مقتل 7متظاهرين وإصابة أكثر من 300 آخرين غالبيتهم حالات اختناق. واوضحت المصادر أن الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر شهدت أعنف موجة عنف، أسفرت عن ثلاثة قتلى ونحو 100مصاب بعد أن استخدمت القوات الأمنية الغازات المسيلة للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين. كما شوهد احتراق عجلة عسكرية. وقد وقعت اضطرابات مماثلة في منطقة الزبير . وأشارت المصادر إلى أن سحب الدخان الأسود غطت شوارع البصرة والناصرية جراء إحراق الاطارات عند مداخل الشوارع والجسور، فيما أحكمت القوات الأمنية سيطرتها على شوارع أخرى لمنع تدفق المتظاهرين إلى ساحات التظاهر. ولم تمنع الإجراءات الأمنية المشددة تدفق آلاف المتظاهرين إلى ساحات التظاهر، في بغداد والبصرة والناصرية والديوانية وميسان وواسط وكربلاء والنجف وبابل، وهم يرفعون أعلام العراق ويهتفون بشعارات تدعو إلى اسقاط الحكومة والبرلمان العراقي. وبحسب شهود عيان، فإن أصوات الرصاص وقنابل الغاز المسيلة للدموع تسمع بين الحين والآخر قرب جسر الاحرار في بغداد وسط انتشار كثيف للمتظاهرين وصولا الى ساحة الوثبة . وقال شهود عيان إن المئات من المتظاهرين شرعوا بقطع الطرق الرئيسية منذ ساعات صباح أمس لمنع وصول العمال والموظفين، إلى أماكن عملهم. من جهته، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق عدم اعتبار الافعال المخالفة للقانون العراقي والتي ترافق المظاهرات جرائم إرهابية، وإنما هي افعال يتم النظر فيها بحسب قانون العقوبات العراقي. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى أن “الهيئة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية أصدرت قرارا امس اعتبرت بموجبه الافعال التي ترتكب خلاف القانون من بعض المحسوبين على المتظاهرين جرائم عادية يعاقب عليها قانون العقوبات بحسب ظروف وأدلة كل جريمة”. وأوضح البيان :”لا يسري قانون مكافحة الإرهاب على هذه الافعال لانتفاء القصد الجنائي لدى مرتكبيها والمتمثل بتحقيق غايات إرهابية” حسب مانص عليه قانون مكافحة الإرهاب.

الى ذلك، أفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن قوات شرطة الحدود شرعت بإقامة تحصينات أمنية على طول الشريط الحدودي بين العراق وسوريا في محافظتي نينوى والأنبار. وأضافت أن إقامة التحصينات تهدف “لمنع عمليات التهريب أو تسلسل الإرهابيين”. ويتزامن هذا مع تزايد حدة الاحتجاجات في العراق.