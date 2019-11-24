السعودية: طرح أرامكو لا يسبب مشكلة سيولة للبنوك

في السياسة 25 نوفمبر,2019 نسخة للطباعة

الرياض ـ وكالات: قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) امس إن البنك يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يلحظ أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة. وصرح المحافظ أحمد الخليفي لرويترز، على هامش المؤتمر السعودي السنوي للبنوك السعودية والإماراتية لتحديد التحديات والفرص في القطاع المصرفي، أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح. وأضاف “نراقب جميع المؤشرات بشكل يومي وفي حالة أي شح، سنضخ السيولة بالطبع لكن حتى الآن، كل شيء مطمئن”. وتعتزم أرامكو بيع 1.5 بالمئة من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

كانت مجموعة سامبا المالية قالت يوم الخميس إن الطرح، الذي يستهدف جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، استقطب حوالي 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد حتى ذلك الحين. وتسوق البنوك السعودية قروضا، ويعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي، مضيفين أن البنوك تستطيع ذلك لأنها ستحتفظ بالأسهم نيابة عن العملاء كضمان.

وتشجع الحكومة السعوديين على الاستثمار، وينظر كثيرون إلى الطرح كفرصة لإظهار وطنيتهم بعد هجوم سبتمبر الذي استهدف منشأتين لأرامكو في قلب صناعة الطاقة بالمملكة. وكان الخليفي قد قال أمام المؤتمر في وقت سابق “يتسم القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، ولله الحمد، بقدر كبير من الملاءة المالية والكفاءة التشغيلية والسيولة العالية، ويخضع لرقابة لصيقة من مؤسسة النقد العربي السعودي”. وأضاف “كما أن مؤشرات السلامة المالية فيه أعلى من متطلبات لجنة بازل والمعايير الدولية في مختلف المجالات. منها على سبيل المثال، معدل كفاية رأس المال، والقروض المتعثرة أو المشكوك في تحصيلها، ومستويات السيولة وتعد ضمن مستويات عالية جدا مقارنة بالحد الأدنى المطلوب حسب معايير لجنة بازل”.