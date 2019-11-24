قوة من النزاهة تعتقل احد النواب متلبسا بالرشوة

افاد مصدر سياسي، الاحد، بأن قوة من النزاهة اعتقلت احد النواب متلبسا بالرشوة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "قوة من النزاهة اعتقلت مساء اليوم النائب محمود ملا طلال متلبسا باخذ رشوة من احد الوزراء". ولم يذكر المصدر تفاصيل اخرى عن عملية الاعتقال.

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