انفجار عبوة صوتية في سوق الشيوخ

افاد مصدر امني، الاحد، بأن عبوة صوتية انفجرت في سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "عبوة صوتية انفجرت مساء اليوم في سوق الشيوخ بمدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، من دون وقوع اية اضرار او خسائر".
واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته".
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