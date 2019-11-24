الاتصالات تعلن عن توفر درجات شاغرة للتعيين على الملاك الدائم

اعلنت وزارة الاتصالات، الاحد، عن توفر درجات شاغرة للتعيين على الملاك الدائم. واضافت ان "التقديم على ذلك سيستمر لمدة 20 يوما"، مشيرة الى ان "التقديم يكون عن طريق الموقع الالكتروني حصرا". وادناه الشروط والاختصاصات المطلوبة للراغبين بالتقديم: Advertisements

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