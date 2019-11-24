المعارضة الإيرانية: 10 آلاف معتقل منذ اندلاع الاحتجاجات

جانب من اعتقال المحتجين الرافضين لغلاء البنزين في إيران

قالت المعارضة الإيرانية، الأحد، إن نظام طهران اعتقل أكثر من 10 آلاف شخص منذ اندلاع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد ارتفاع أسعار الوقود قبل 10 أيام.

وذكر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في بيان، أن النظام ما زال مستمرا في حملة الاعتقالات بحق المتظاهرين على نطاق واسع.

وأشار البيان إلى أن نظام خامنئي حول المدارس الابتدائية إلى مراكز اعتقال، الأمر الذي يشكل انتهاكًا صارخًا للاتفاقيات الدولية.

ولفت إلى مقطع فيديو على الإنترنت يظهر عناصر تابعة لمليشيا الحرس الثوري وهي تدخل المعتقلين معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي إلى داخل مدرسة "قدس" الابتدائية للبنات.





ودعت المقاومة الإيرانية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ومؤسسات يونسكو ويونيسف والمنظمات الدولية الأخرى المدافعة عن حقوق الطفل وحقوق الإنسان إلى إدانة النظام بسبب الاعتقالات الواسعة وتحويل المدارس إلى سجون.

ولليوم العاشر على التوالي شهدت العديد من المدن الإيرانية، مظاهرات ومواجهات بين شبان انتفاضة الوقود وقوات الأمن المتنكرين في الزي المدني.

ففي طهران بارس (شرقي طهران) جرت مظاهرات وعملية كر وفر بين الإيرانيين المتظاهرين والعناصر الأمنية.

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وقامت الأجهزة الأمنية بغلق الشارع المنتهي بمنطقة "طهران بارس" منعًا من توسع نطاق المظاهرات والمواجهات.





كما شهدت مدينتي "ملارد" و"فرديس" جنوب غربي العاصمة طهران انتشارا مكثفا لقوات الأمن في الشوارع والساحات.

وفي أصفهان احتشد المتظاهرين في شارع "كاوه" واشتبكوا مع قوات مكافحة الشغب ورجال الأمن المتنكرين بالزي المدني. كما أغلق المتظاهرون شارع "25 آبان" وتظاهروا فيه.

وفي مدينة "سيرجان" كانت ساحة للتجمع والمواجهة بين المحتجين وقوات الأمن؛ حيث خرجت حشود أكبر من المتظاهرين مع حلول الظلام.

أما في مدينة شيراز، فقد أمر النظام الإيراني قوى الأمن الداخلي بعدم الخروج من مراكز الشرطة حتى إشعار آخر خوفًا من هجوم المحتجين الغاضبين على مراكزهم.





كما شهد اليوم العاشر من الاحتجاجات قيام المتظاهرين بوضع لافتات كبيرة ضد الحكومة مثل "الموت لخامنئي" في مختلف أنحاء شوارع العاصمة طهران.

ففي شارع "أبوذر" وطريق "آفسرية" وساحة "دولت آباد" وشارع "هجرت" انتشرت لافتات كبيرة تحمل صورًا لقائد المقاومة الإيرانية مسعود رجوي كتب عليها "قوموا بمساعدة وإيواء شباب الانتفاضة" أو "إسقاط العدو المجرم أمر محتوم".