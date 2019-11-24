بشرى تكشف عن مشكلة صحية تمنعها من الغناء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة المصرية بشرى أنها توقفت عن الغناء جراء وجود مشاكل في الأحبال الصوتية تعرضت لها نتيجة تغير الطقس بين فصول السنة.

وقالت بشرى لـ"العين الإخبارية": "أعشق الغناء ورغماً عني توقفت هذه الفترة، لكني سوف أعود قريباً بعد زوال المشكلة والاطمئنان على صوتي".

وعلّقت على فعاليات الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلة: "فخورة جداً بمستوى المهرجان هذا العام، وسعيدة بالإقبال الجماهيري الكبير ونفاد تذاكر العروض، أعتبر مهرجان القاهرة بيتي الأول، ونجاحه أمر يسعدني جداً".

وحول مشروعاتها الفنية المقبلة، أوضحت بشرى: "مشغولة بالتحضير لمهرجان الجونة دائماً لذا أسافر كثيراً، وخلال الفترة المقبلة سأعود إلى الإنتاج الفني وأتمنى تقديم مسلسلات وأفلام محلية ودولية".