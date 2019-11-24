أجندة إخوان الجزائر وقمع خامنئي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الشأن السياسي تقرأون: خبراء: أجندة شيطانية مشبوهة لإخوان الجزائر حول الانتخابات، مظاهرات حول العالم ضد القمع الـ"خامنئي" ودعوات لتحقيق أممي، الإمارات وفرنسا توقعان وثيقة لتعزيز التعاون العملياتي العسكري، "لوفيجارو" تتوقع تغيير نظام أردوغان خلال 3 سنوات، "أحد التكليف".. ضغط شعبي لبناني لتشكيل حكومة، اجتماع وزاري عربي للرد على شرعنة أمريكا للاستيطان الإثنين، سلطات إيران تنقل قتلى الاحتجاجات في "شاحنات لحوم"، مؤسسة بحثية تركية: الأزمة الاقتصادية تقود لانتخابات تشريعية مبكرة، وفد أممي يطلع على خطط السلام في السودان، رغم القمع.. العراقيات في طليعة الانتفاضة الشعبية.

كما تجدون: نتنياهو عن الطائرات المسيرة الفلسطينية: تهديد جديد، ابنة معتقلة بريطانية بإيران.. خوف وعزلة وتكره "وداع"، بن فليس: انتخابات الرئاسة "الطريق الأقل مخاطرة" للجزائريين، ألمانيا تسمح بدخول أول داعشية عائدة من العراق، متظاهرون يهاجمون مراكز الشرطة في تشيلي وإصابة العشرات، الملياردير مايكل بلومبرج منافس جديد لترامب في انتخابات الرئاسة، مناورات بحرية بين الجزائر وروسيا لمواجهة "الأخطار والتهديدات".

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وفي الاقتصاد تطالعون: عقوبات واشنطن توقف العلاقات المصرفية بين إيران وباكستان، محافظ المركزي السعودي: طرح أرامكو لا يسبب مشكلة سيولة للبنوك، منتدى تورينو.. الإمارات تناقش ريادتها في الاقتصاد الإبداعي الإسلامي، مليون دولار من أمريكا لتعزيز أمن الطاقة في مصر، السودان يطلق حوارا شعبيا حول دعم السلع، إسكان اجتماعي في باريس لمحدودي الدخل.

وعلى الصعيد الرياضي: نجم هولندا السابق يؤمن بقدرة زياش على تكرار "معجزة" محرز.

أما في الفن: "مافيا" محمد رمضان الأكثر شعبية في أفريقيا

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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