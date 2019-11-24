شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة البرلمان البحريني: منتدى المنامة رؤية تكاملية للقضايا الخليجية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

قالت رئيسة مجلس النواب البحريني فوزية زينل، إن مملكة البحرين تسعى باستمرار للتعاون مع أية مبادرات من أي جهة أو دولة، بما يصب في تحقيق الأهداف السامية الرامية لاستقرار المجتمع الدولي.

وأضافت في تصريحات للوكالة الروسية «سبوتنيك»، «إن استضافة مملكة البحرين لحوار المنامة واستمرارية تنظيمه للمرة الخامسة عشرة بالتعاون بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، يؤكد على أهمية المنتدى ونجاحه في تحقيق الأهداف التي تم تأسيسه من أجلها باعتباره مدخلاً رئيسياً للنقاش بشأن مختلف التحديات الإقليمية والدولية ويساهم في إيجاد تفاهمات، والتوصل إلى رؤى مشتركة إزاء القضايا التي تشكل بالنسبة لدول الخليج العربي وللمجتمع».

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وبحسب زينل، يعد حوار المنامة اليوم من أبرز المؤتمرات واللقاءات الأمنية والسياسية التي تسهم في تحقيق السلام المنشود، ومواجهة كافة الأخطار والتحديات، عبر رؤية تكاملية وتنسيق رفيع.

وأشارت زينل إلى أن المنتدى شهد على امتداد جلساته تسليط الضوء على عدد من القضايا المحورية الهامة في الشأن الإقليمي والدولي، عبر أطروحات تحليلية قيمة للمشاركين من نخبة الوزراء والمسؤولين والمفكرين.

وقالت إن «البحرين كانت دائماً ذات دور ريادي إقليمياً ودولياً عبر دبلوماسيتها في السعي نحو تقريب وجهات النظر، وتعزيز التقارب الفعال في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للعالم لها مكانتها في هذا المجال إقليمياً ودوليا».