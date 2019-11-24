شاهد محتجون غاضبون يحرقون المبنى الجديد لمحافظة ذي قار

أقدم متظاهرون، مساء الأحد، على إحراق المبنى الجديد لمحافظة ذي قار جنوب العراق. وأظهر الفيديو المحتجين في محيط المبنى وألسنة الدخان تتصاعد منه.

وفي وقت سابق الأحد، قاموا بإغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة في مدينة الناصرية، مركز ذي قار. كما تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة، عندما أضرم المحتجون النار فيه.

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وكانت قوات الأمن قد استخدمت الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين تجمعوا ليل السبت على ثلاثة جسور.

وقالت الشرطة ومسؤولون في مجال الصحة إن 3 أشخاص قتلوا. كما ذكرت مصادر في مستشفى أن شخصاً آخر فارق الحياة في وقت لاحق متأثراً بجروح جراء طلقات رصاص في الرأس، مشيرة إلى أن أكثر من 50 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة، معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

وقتل 342 شخصاً على الأقل في العراق منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات. كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.