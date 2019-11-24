مدارس ومعاهد صيدا تقرر تعليق الدروس غدا الاثنين

اكدت معلومات صحافية نقلا عن بيان "​المدارس​ والمعاهد الرسمية والخاصة في صيدا الموجه الى أهالي الطلاب، انه "بعد الدعوات للاضراب العام و​قطع الطرق​ غدا، وحرصا على سلامة أبنائكم، قرر مديرو المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في صيدا، تعليق الدروس يوم غد الاثنين الواقع فيه 25 تشرين الثاني 2019".

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