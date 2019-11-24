LBC: مسيرة سيارة احتجاجية تجوب عدد من المناطق في المتن وخلال مسيرتها توقفت امام منزل باسيل بالبياضة

أفادت قناة الـ"LBC" بأنه "تجوب مسيرة ​سيارة​ احتجاجية على عدد من المناطق في ​المتن​ وخلال مسيرتها توقفت امام منزل رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في ​البياضة​ مطلقة الهتافات".

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