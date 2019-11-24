عائلة المصاب باطلاق نار في عيترون: الرصاصة انطلقت عن طريق الخطأ

أوضحت عائلة ن. ابراهيم الذي أصيب مساء اليوم بطلق ناري في بطنه، في بلدة عيترون- قضاء ​بنت جبيل​، مشيرةً الى أن "الرصاصة "انطلقت عن طريق الخطأ" من بندقية صيد كان يحملها شقيق الجريح س. ابراهيم".

يشار إلى أن الجريح كان قد نقل إلى ​مستشفى​ صلاح غندور، حيث أجريت له ​عملية جراحية​ ناجحة نقل بعدها إلى غرفة العناية المشددة.

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