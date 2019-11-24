لفتت مصادر مطلعة لقناة الـ"OTV" إلى أن "المفاوضات الحكومية مستمرة في ظل مزاج دولي ومحلي مختلف وأكثر تشجيعا على إمكانية الانفتاح على اكثر من خيار"، مشيرةً إلى أنه "في ظل التفاوض على ​حكومة​ تكنوسياسية لن تعمر أكثر من 6 أشهر إلى عام"، متسائلة "هل ستتفق القوى السياسية على اسم غير رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ أم أن تفاوض اليومين الماضيين سيمهد لعودة التفاوض مع الحريري على حكومة يرأسها ولكن بشروط أقل تصلبا من شروطه السابقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الـOTV: هل ستتفق القوى السياسية على اسم غير اسم سعد الحريري؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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