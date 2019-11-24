لص يسرق صيدلية ومحل في الهلالية وسرق هاتفا ومالا

استغل لص غياب صاحبي صيدلية ومحل لبيع السمانة متجاورين في محلة ​الهلالية​، لأداء ​الصلاة​ في الجامع، وسرق من الصيدلية مبلغا من ​المال​، ومن محل السمانة هاتفا خلويا.

فقد ادعى لدى مخفر ​حارة صيدا​ فادي م. أن مجهولا دخل "صيدلية ميرا" العائدة له والكائنة في محلة الهلالية، بواسطة الخلع، وسرق مبلغ 350 ألف ليرة لينانية.

كما ادعى لدى المخفر نفسه سعيد ز. أن مجهولا خلع باب متجره لبيع السمانة والكائن في الهلالية أيضا، وسرق جهاز ​هاتف خلوي​ من نوع ​سامسونغ​ s8 لون أسود ورمادي، بداخله شريحة.

وقد أظهرت كاميرات المراقبة في المكان، أن السارق واحد، وتجري التحقيقات لتحديد هويته وتوقيفه.

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