الفصائل الفلسطينية في صور تدين القرار الاميركي الذي يسرع الاستيطان

اكدت فصائل العمل الوطني الفلسطيني في منطقة صور في سياق متابعتها للشأن الفلسطيني في مخيمات منطقة صور، ادانتها واستنكارها للقرار الأميركي الذي يسرع ​الاستيطان​ على الأرض الفلسطينية وأعتبرت هذا القرار استمرارا للسياسات الأميركية المعادية لقضايا شعبنا وتجاوزا لكل الأصول والأعراف القانونية والدولية.

وتوقفت الفصائل امام ما يجري من تحركات شعبية في ​لبنان​ الشقيق مؤكدة على الموقف الفلسطيني الداعم للأخوة في لبنان بكل مكوناته للخروج من هذا النفق بأسرع وقت بما فيه خير لبنان وشعبه بعيدا عن كل التدخلات الخارجية التي تسعى لشق الصف الوطني اللبناني وتقديم خدمة مجانية لأعداء لبنان وشعبه، كما أكدت الفصائل على تداعيات الوضع الإقتصادي والإجتماعي على أبناء شعبنا الفلسطيني في لبنان وبات كابوسا يهدد شعبنا الذي يعاني أصلا من البؤس و​الفقر​ والحرمان ودعت ​الأنروا​ إلى تحمل مسؤولياتها والعمل فورا على إعلان برنامج طوارئ إجتماعي للتخفيف من معاناة شعبنا في ظل التحديات والمخاطر الراهنة.

ودعت الفصائل إلى المشاركة الواسعة في الوقفة التضامنية التي ستقام يوم الثلاثاء 26/11/2019 وذلك رفضا واستنكارا للقرار الأميركي الداعم للإستيطان الصهيوني وتأكيدا على تمسك شعبنا بإستعادة كامل حقوقه المغتصبة.