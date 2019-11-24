مارون شماس: لا احتكار محروقات في لبنان ولا وجود لكارتيل بموضوع النفط

أكد الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة مارونلشماس أن "لا احتكار محروقات في لبنان ولا وجود لكارتيل بموضوع النفط"، مشيراً إلى أن "هناك فوق المليارين ونصف دولار استثمارات في هذا القطاع منها بالمستودعات ومنها على الارض لان غالبية الشركات تساعد في إنشاء المحطات وهناك وجه حضاري وكل الشركات لديها أسماء ونوعية أفضل من النوعية التي تفرضها الدولة اللبنانية ونعمل على الخدمة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت شماس إلى أن "الاستيراد ليس بخطر وعلى مكونات هذا القطاع من منشآت النفط وشركات النفط والموزعين وغيرهم أن يتوحدوا تحت رعاية وزارة الطاقة".
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