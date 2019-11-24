مارون شماس: لا احتكار محروقات في لبنان ولا وجود لكارتيل بموضوع النفط

أكد الرئيس السابق لتجمع الشركات المستوردة مارونلشماس أن "لا احتكار محروقات في ​لبنان​ ولا وجود لكارتيل بموضوع ​النفط​"، مشيراً إلى أن "هناك فوق المليارين ونصف ​دولار​ استثمارات في هذا القطاع منها بالمستودعات ومنها على الارض لان غالبية الشركات تساعد في إنشاء المحطات وهناك وجه حضاري وكل الشركات لديها أسماء ونوعية أفضل من النوعية التي تفرضها ​الدولة اللبنانية​ ونعمل على الخدمة".

وفي حديث تلفزيوني، لفت شماس إلى أن "الاستيراد ليس بخطر وعلى مكونات هذا القطاع من منشآت النفط و​شركات النفط​ والموزعين وغيرهم أن يتوحدوا تحت رعاية ​وزارة الطاقة​".