بوريس جونسون يتعهد بتفادي أي تأجيل لـ "بريكست"

قدم رئيس الوزراء البريطاني، زعيم ​حزب المحافظين​ ​بوريس جونسون​، برنامجه الانتخابي، متعهدا بـ"طرح اتفاقه حول "​بريكست​" على التصويت في البرلمان قبل ​عيد الميلاد​ لتنسحب ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​ مع نهاية كانون الثاني المقبل وتدخل مرحلة تنفيذ الاتفاق حول "بريكست".

كما تعهد جونسون بعدم تمديد مرحلة التنفيذ إلى ما بعد كانون الاول عام 2020، مشيراً إلى أنه "مع تحقيق "بريكست" سنرى موجة من تدفق الاستثمارات على بلادنا"، مضيفا أنه "مع تحقيق "بريكست" سيكون بوسعنا التركيز على أولويات الشعب البريطاني".