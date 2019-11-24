أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان ​الجيش السوري​ وبعد سيطرته على بلدة المشيرفة يسيطر على قرية أم الخلاخيل جنوب قرية المشيرفة ب​ريف ادلب​ ​الجنوب​ الشرقي ويوقع قتلى وجرحى في صفوف ​جبهة النصرة​ الإرهابية والفصائل المرتبطة بها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الجيش السوري يسيطر على قرية أم الخلاخيل بريف ادلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.