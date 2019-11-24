شمخاني: العدو حاول الرد على استهداف الحوثيين لأرامكو بمهاجمة منشآت عسلوية

لفت أمين ​مجلس الأمن القومي الإيراني​ ​علي شمخاني​ إلى ان "العدو رغب بالرد على هجوم ​حركة أنصار الله​ اليمنية على منشآت ​أرامكو​ النفطية ب​السعودية​، بهجوم على منشآت مدينة عسلوية الإيرانية"، مؤكداً أنه "تم إحباط الهجوم على منشآت ​الغاز​ الإيرانية في مدينة عسلوية".

وأشار إلى أن "مجموعة من الأشخاص، أغلقت طريق مدينة عسلوية ومنعت تغيير نوبات العمل في منشآت الغاز"، لافتاوأضاف، أنهم خططوا ل​تفجير​ منشآت المدينة بعد أن "وضعوا الديناميت في بعض أنابيب الغاز لتفجيرها".