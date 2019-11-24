لفت أمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى ان "العدو رغب بالرد على هجوم حركة أنصار الله اليمنية على منشآت أرامكو النفطية بالسعودية، بهجوم على منشآت مدينة عسلوية الإيرانية"، مؤكداً أنه "تم إحباط الهجوم على منشآت الغاز الإيرانية في مدينة عسلوية".
وأشار إلى أن "مجموعة من الأشخاص، أغلقت طريق مدينة عسلوية ومنعت تغيير نوبات العمل في منشآت الغاز"، لافتاوأضاف، أنهم خططوا لتفجير منشآت المدينة بعد أن "وضعوا الديناميت في بعض أنابيب الغاز لتفجيرها".
كانت هذه تفاصيل خبر شمخاني: العدو حاول الرد على استهداف الحوثيين لأرامكو بمهاجمة منشآت عسلوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.