كشف صرح رئيس بوليفيا المستقيل إيفو موراليس عن أن "من يديرون الأمور في بوليفيا بعد استقالتي، موالون للولايات المتحدة"، معتبرا أن "تعيين السناتورة جانين آنيز رئيسة مؤقتة أمرا غير دستوري"، لافتاً إلى أن "بعض المجموعات التي تتركز في يدها السلطة الاقتصادية لا يمكنها أن تغفر لنا أننا شكلنا الحركات الاجتماعية وخاصة حركة السكان الأصليين وهذه الحركات قد غيرت من شكل بلدنا الرائع، كما أن هذه المجموعات لا يمكنها أن تغفر لنا تأميم الموارد الطبيعية والشركات الاستراتيجية، حيث حسن هذا التأميم من المنظومة الاقتصادية لبوليفيا".
ولفت إلى "إنني كنت واثقا من القوات المسلحة لأنني ظننت أن بين العسكريين من هم وطنيون مناوئون للإمبريالية، ولكن اتضح أن بعض القادة العسكريين يخدمون من يدفع لهم أكثر"، مشيرا إلى أن ذلك أثار دهشة عنده، مضيفا "في حال استقالة الرئيس ونائبه، كان يجب أن يستلم السلطة رئيس مجلس الشيوخ، أو في حال استحالة ذلك، رئيس مجلس النواب".
وأعرب عن اعتقاده بـ"أن المحكمة الدستورية وافقت على تعيين آنيز تحت تأثير التهديدات والابتزاز"، مشيراً غلى أن "معلومات وصلت إلينا للتو من مصادر دولية تفيد بأن الولايات المتحدة لا ترغب في أن أعود إلى بوليفيا".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بوليفيا المستقيل: من يديرون الأمور بالبلاد بعد استقالتي موالون لأميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.