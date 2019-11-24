رئيس الوزراء السوداني: رفع الدعم عن السلع سيعرض أمام الشعب

أعلن رئيس الوزراء ​السوداني​، ​عبدالله حمدوك​ عن "إجراء حوارات موسعة بما فيها المجتمع المحلي، لبحث قضية دعم السلع الاستهلاكية المباعة في الأسواق"، موضحاً أن "​النقاش​ سيكون مع كل قطاعات شعبنا، وسيكون الخيار لشعبنا برفضه أو أو قبوله"، معتبراً أن "قضية غلاء المعيشة والأسعار ودعم السلع الاستهلاكية، من أهم تحديات المرحلة الحالية".

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