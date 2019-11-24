أفادت معلومات ​صحفية​ عن "مقتل 12 شخصا جراء تصادم ​حافلة​ وشاحنة صغيرة، في ولاية صكتو النيجيرية"، موضحةً أن "حادث التصادم جرى في الطريق الرابط بين منطقتي كاسراوا وومّاكوا بالولاية.

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