محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:
قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إنه لا زيادة في قيمة تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، مضيفًا أن تذكرة دخول الحديقة ستظل 5 جنيهات للمواطنين طوال أيام الأسبوع، عدا يوم الثلاثاء من كل أسبوع الإجازة الأسبوعية للحديقة.
وحول زيادة قيمة التذكرة إلى 65 جنيهًا، أكد رجائي أن الزيادة ستطبق يوم الثلاثاء من كل أسبوع فقط، لشركات السياحة والمدارس الخاصة، وهو يوم الإجازة الأسبوعية للحديقة، مضيفًا أن مجلس إدارة الحديقة قرر هذه الزيادة بناء على طلب بعض الشركات التي ترغب في زيارة الحديقة يوم الإجازة، وهي خالية من الزائرين.
وأضاف مدير الحديقة، أن الـ65 جنيهًا تشمل دخول الحديقة والمتحف، وسيتم استغلاله في تطوير الحديقة، مشيرًا إلى أنه لن يتم فتح أبواب الحديقة يوم الإجازة إلا بناء على طلبات مسبقة من الشركات والمدارس ومنظموا الرحلات الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"الطلب" ويوم الثلاثاء فقط.. تفاصيل رفع سعر تذكرة حديقة الحيوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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