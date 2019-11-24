كينيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة فى كينيا إلى 60 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التى تسببت فى إحداث فيضانات غربى كينيا إلى 60 قتيلًا، فيما أُدرج سبعة آخرين على قائمة المفقودين.
وقال مسئولين، إن من بين القتلى خمسة أشخاص انزلقت
وأشار المسئولين، إلى أن الأمطار الغزيرة تعد أمرًا غير شائعًا خلال هذا الوقت من العام فى البلاد، كما أشار خبراء إلى أن أنماط الطقس المتغيرة لها تأثير كبير لإن ما يقرب من 100% من الزراعة فى كينيا تروى بمياه الأمطار.
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