الإمارات وبريطانيا تبحثان التعاون الثنائي

بحث ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير شؤون مجلس الوزراءمستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة مارك سيدويل، اليوم الأحد، علاقات الصداقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في الشؤون والقضايا التي تدعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين تبادلا أيضًا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.
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