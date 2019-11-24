الخارجية الأردنية: الإفراج عن مواطنَين أردنيَين احتجزهما الحوثيون فى اليمن

قال ضيف الله الفايز، الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى، إن الوزارة استطاعت الإفراج عن المواطنين الأردنيين اللذين احتجزتهما جماعة الحوثى فى اليمن منذ 7 نوفمبر الجارى.

وقال الفاير، إن المواطنين ثامر قطيشات وحمدى ملحم، غادرا مدينة صنعاء اليمنية بعد الإفراج عنهما بالتعاون مع الأجهزة الحكومية، مثمنًا التعاون الذى أبدته كوادر الأمم المتحدة وخصوصًا مكتب

المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن حتى تكللت الجهود بالنجاح عبر الإفراج عن المواطنين وتأمين عودتهما.

وكانت جماعة الحوثى، احتجزت قطيشات وملحم، عقب وصولهما إلى اليمن فى مهمة تتعلق بإجراء عمليات مراجعة الحسابات الخاصة بالبرامج الإنسانية.