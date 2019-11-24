استطلاعات: فوز رئيس رومانيا بولاية جديدة في جولة الإعادة

فاز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بفترة جديدة في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، التي جرت اليوم الأحد، بحسب استطلاعين للرأي لدى خروج الناخبين من مكاتب الاقتراع.

كان الرئيس يوهانيس (60 عاما) يتنافس مع المرشحة الاشتراكية الديمقراطية فيوريكا دانسيلا التي سحقها، في اقتراع أكد التوجه الأوروبي في البلاد.

وتعهد باستئناف إصلاحات قضائية تباطأت بسبب الحكومات المتعاقبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وأظهر استطلاع لرأي الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع، أجرته مؤسسة "إيريس"، حصول يوهانيس على 66.5 في المئة من الأصوات تلته رئيسة الوزراء السابقة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانسيلا التي حصلت على 33.5 في المئة.

وأظهر استطلاع آخر فوز يوهانيس وحصوله على 64 في المئة من الأصوات.

بذلك، ألحق يوهانيس أكبر هزيمة بمرشح اليسار منذ سقوط النظام الشيوعي قبل ثلاثين عاما.

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