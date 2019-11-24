انهيار جسر على طريق سريع في إيطاليا

انهار جسر على طريق سريع بمنطقة ليجوريا في شمال غرب إيطاليا قرب مدينة سافونا الساحلية، اليوم الأحد.

وقال جيوفاني توتي حاكم منطقة ليجوريا إن الطقس السيئ تسبب في انهيار أرضي قوي ضرب الجسر وإن سيارة واحدة على الأقل سقطت معه وإن كان ذلك لم يتأكد حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).

وشهدت منطقة ليجوريا ذاتها انهيار جسر العام الماضي في مدينة جنوة مما أدى إلى مقتل 43 شخصاً.

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وتسببت أمطار غزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في شمال إيطاليا الشهر الجاري.

وقال المتحدث باسم شركة «سياس سيس.مي» المُشغّلة للطريق السريع إنها تجري تحقيقات لتقييم الوضع.

وأضاف أن الجسر المنهار على الطريق السريع كان طوله 50 متراً وكان يربط الساحل بتورينو على مشارف سافونا مباشرة.

وتوقفت حركة المرور في الاتجاهين على الرغم من أن الجسر المنهار في اتجاه واحد فقط من الطريقين المنفصلين.