7 قتلى ومئات المصابين في تصاعد احتجاجات العراق

تصاعدت الاحتجاجات في بغداد وتسع محافظات عراقية أخرى اليوم الأحد، بعد ليلة صاخبة شهدت أعمال عنف واضطرابات تسببت في سقوط 7قتلى وإصابة أكثر من 300 آخرين.

أفاد شهود ومصادر طبية عراقية اليوم الأحد، بمقتل سبعة متظاهرين وإصابة أكثر من 300 آخرين في موجة عنف شهدتها محافظات بغداد والبصرة وذي قار وكربلاء بين القوات الأمنية والمتظاهرين منذ الليلة الماضية، واكتظت ساحات التظاهر بالآلاف اليوم رغم الإجراءات الأمنية المشددة وإغلاق الشوارع في بغداد وتسع محافظات عراقية .

وذكرت مصادر أن المحتجين تجمعوا عند ثلاثة جسور رئيسية في المدينة، واستخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية وعبوات الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأضافت مصادر أن أكثر من 300 آخرين أصيبوا في اشتباكات بالمدينة معظمهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

Advertisements

وذكر شهود عيان، لوكالة الأنباء الألمانية، أن "المئات من المتظاهرين شرعوا بقطع الطرق الرئيسية منذ ساعات الصباح الأولى لمنع وصول العمال والموظفين وطلبة المدارس والجامعات إلى أماكن عملهم، وأضرم متظاهرون النار في الإطارات في محافظة البصرة".

وأضاف الشهود أن "شوارع بغداد والمحافظات التي تشهد احتجاجات شهدت انتشاراً ملفتاً للقوات الأمنية والعسكرية وقوات مكافحة الإرهاب والشغب وغيرها، وذلك بعدما تداول متظاهرون دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات كبيرة اليوم".

وأوضح الشهود أن "حالات قطع الطرق والانتشار الكبير للقوات الأمنية أجبرت طلبة المدارس والجامعات والموظفين على العودة إلى منازلهم رغم محاولة القوات الأمنية تفريق المتظاهرين المنتشرين بإطلاق الغاز المسيل للدموع والهراوات".

وبحسب الشهود فإن الاضطرابات الأمنية التي شهدتها بغداد، قرب ساحة الوثبة، ومدينتي الناصرية وكربلاء تسببت في سقوط قتلى ومصابين وإحراق عدد من المنازل والمحال التجارية.