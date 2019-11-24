العراق: 12 قتيلاً برصاص قوات الأمن والمظاهرات تتصاعد في بغداد وعدد من المدن

قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن حصيلة ضحايا الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية ارتفعت إلى 12 قتيلا خلال الـ24 ساعة الماضية في العاصمة بغداد ومحافظتي ذي قار والبصرة.



وأضافت المصادر أن سبب سقوط القتلى في صفوف المحتجين هو إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي وقنابل الغاز الدمع، ففي البصرة قال شهود عيان إن أربعة متظاهرين قتلوا وأصيب أكثر من ستين إثر مصادمات مع القوات الأمنية في ناحية أم قصر غرب المدينة.



وقالت مصادر إن المتظاهرين أغلقوا عددا من شوارع المدينة وتقاطعاتها الرئيسية، كما أغلقوا الجسر الإيطالي الرابط بين مركز المحافظة وقضاء شط العرب المحاذي لإيران. وشملت عمليات الإغلاق الطرق المؤدية من قضاء الزبير إلى موقع "البرجسية" النفطي.



وفي الناصرية (مركز محافظة ذي قار) جنوبي العراق، قالت مصادر محلية وشهود عيان إن أربعة متظاهرين قتلوا الليلة الماضية في مواجهات مع قوات الأمن.



وذكرت المصادر أن متظاهرين أغلقوا اليوم الأحد معظم الجسور وسط المدينة، وأحرقوا دائرة الوقف الشيعي فيها.



وفي النجف، أغلقت قوات الأمن المداخل المؤدية الى مقر القنصلية الإيرانية. أما في بغداد فلقي أربعة متظاهرين حتفهم، في حين أصيب أكثر من مئة بجروح، بينهم أكثر من ثلاثين من أفراد القوات الأمنية.



وأمس السبت فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته الاعتيادية بسبب عدم اكتمال النصاب وأجلها إلى غد الاثنين. وكان من المقرر أن تستكمل الجلسة المناقشات التي بدأتها الكتل البرلمانية الأسبوع الماضي بشأن وضع عدد من القوانين المتعلقة بالإصلاح السياسي ومطالب المتظاهرين، وأن تتم مساءلة وزراء في الحكومة.