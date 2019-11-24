كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران ضد الميليشيات الشيعية في سوريا وشركات الطيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران ضد الميليشيات الشيعية في سوريا وشركات الطيران، حسبما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية مجموعة جديدة من العقوبات ضد أربعة كيانات تقول إنها لها صلات بالحرس الثوري الإيراني وشركات الطيران المدرجة بالفعل في القائمة السوداء لواشنطن.

حيث تتضمن قائمة العقوبات الجديدة "المتعلقة بإيران" التي نشرتها وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس على كيان إيراني واحد فقط - شركة شحن مقرها في مدينة قشم الجنوبية، قشم فارس الجوية. فقد تعرضت الشركة لإجراءات عقابية أمريكية بسبب علاقتها بشركة طيران إيرانية أخرى "مهان اير" والتي كانت قد فرضت عليها الولايات المتحدة بالفعل. وشركة "أل أل سى فلايت ترافيل" التي تتخذ من أرمينيا مقراً لها، حظيت أيضاً على علي تلك العقوبات.

كما يوجد كيانان آخران أضيفتا إلى القائمة السوداء هما الميليشيات الشيعية التي تقاتل في سوريا من جانب الحكومة. تم تشكيل المجموعات المعروفة باسم لواء الفاطميون وكتيبة زينبيون من قبل الشيعة الأفغان والباكستانيين، وتم تدريبهم وتجهيزهم من قبل فيلق الحرس الثوري الإيراني - وهذه حقيقة وضعتهم على قائمة العقوبات.

بصرف النظر عن ذلك، وضعت طائرتان أيضا على القائمة السوداء.

فقد توترت العلاقات بين واشنطن وطهران إثر قرار الرئيس دونالد ترامب بالانسحاب أحادي الجانب من الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي غادرته الولايات المتحدة في مايو 2018.

وبعد انسحابها، أعادت واشنطن فرض العقوبات ضد إيران التي كانت في القوة قبل الاتفاق، وتعهدت بفرض المزيد من القيود الجديدة وخاصة تخفيض واردات النفط الإيراني "إلى الصفر".

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وقد وقفت إيران حتى الآن بمفردها، في مواجهة الضغوط الأمريكية. وقد وصفت قيادة الجمهورية الإسلامية العقوبات بأنها غير مبررة وغير قانونية بموجب القانون الدولي، ووعدت بالانتقام.

وفي الوقت نفسه، قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن القيود فشلت في إلحاق الضرر باقتصاد البلاد ، وسمحت لها بدلاً من ذلك بأن "تزدهر". ووصف المؤسسة الأمريكية بأنها "أغبياء من الدرجة الأولى".

لم تؤثر حملة العقوبات الأمريكية ضد إيران على الجمهورية الإسلامية فحسب، بل على حلفاء واشنطن في أوروبا ، الذين تعرضوا لخطر العقوبات. وتجنبا للضغط الذي تمارسه واشنطن ، تعمل بعض دول الاتحاد الأوروبي علي إيجاد سبل لتسهيل التجارة غير الدولارية مع إيران والتفاف علي العقوبات الامريكيه.

وقد أعلن رئيس غرفة التجارة الإيرانية السويسرية يوم الأربعاء، إن الآلية المالية التي تهدف إلى الحفاظ على العلاقات التجارية بين البلدين جاهزة للتنفيذ.

كما أكد الجانب السويسري أيضًا، أن البلدين يستعدان لقناة دفع مستقلة. ويمكن استخدام هذه الآلية أيضًا لتسهيل معاملات النفط الإيرانية مع عملائها الآسيويين الرئيسيين من النفط - الهند والصين وكوريا الجنوبية.