كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلومبرغ يتحدى ترامب ويعلن رسمياً ترشحه لرئاسة أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الملياردير مايكل بلومبرغ اليوم الاحد 24 نوفمبر 2019، ترشحه للرئاسة الأميركية لينضم إلى مجموعة كبيرة من المرشحين الديموقراطيين الساعين للحصول على ترشيح حزبهم لمنافسة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسة الأمريكية المنتظرة في 2020.

وقال بلومبرغ البالغ، (77 عاما) على موقعه على الإنترنت مع انطلاق حملته الدعائية البالغة كلفتها 30 مليون دولار "سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أميركا".

وقد أنهى التكهنات حول نوايا بلومبرغ الذي يستعد منذ أسابيع لدخول سباق الانتخابات التمهيدية وتسجيل اسمه مع لجنة الانتخابات الفدرالية.

وأضاف بلومبرغ "لا يمكننا تحمل أربع سنوات اخرى من تصرفات ترامب الطائشة وغير الاخلاقية". وأشار إلى أن ترامب "يمثل تهديدا وجوديا لبلادنا وقيمنا. وفي حال فوزه بولاية أخرى، فربما لا نتعافى أبدا من الأضرار".

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وبثروة مقدارها 50 مليار دولار، سيهز بلومبرغ المنافسة المفتوحة التي يشارك فيها 17 مرشحا ديموقراطيا.

كما يقود نائب الرئيس السابق جو بايدن السباق ويتقدم على اليساريين اليزابيث وارن وبيرني ساندرز، بينما يأتي المعتدل بيت بوتغيغ في المرتبة الرابعة، بحسب استطلاعات الرأي.