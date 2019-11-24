كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المتظاهرون اللبنانيون يدعون إلى قطع الطرقات.. غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفي جنوب لبنان، انطلقت مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، تقدمها شبان حملوا لافتة "الإعلام والفنانون"، دعا إليها الحراك الشعبي من دوار كفررمان إلى مدينة النبطية التي تعتبر معقل حركة أمل، التي يترأسها نبيه بري، الرئيس منذ 27 سنة لمجلس النواب، بلا توقف. وشارك فيها الفنان مارسيل خليفة، فيما ردَّد المحتجون الأناشيد الوطنية والشعارات المناهضة للسلطة الحاكمة.
وتميزت المسيرة الشعبية إلى "عرض مدني"، إذ انقسم المشاركون على 6 مجموعات: (مهندسون، وأطباء، ومعلمون، وأمهات، وإعلام وفنانون، وطلاب).
وكانت المسيرة التي انطلقت من دوار كفررمان وجابت شوارع مدينة النبطية قد لاقاها المعتصمون في الباحة المجاورة للسرايا الحكومية، وقد رفعت لافتات كتب عليها "نريد خفض سن الاقتراع"، و"نريد ضمان الشيخوخة"، و"ضد واشنطن وأزلامها"، و"بيروت النبطية معك للموت"، و"يسقط حكم المصرف".
لليوم الـ37 يتوافد اللبنانيون إلى ساحات بيروت ضمن مسيرات سلمية، لكن بمناسبة خاصة، يحتفل فيها المواطنون بعيد الاستقلال الـ67 للبنان، وقرر المتظاهرون إحياء المناسبة على طريقتهم من خلال احتفال مدني يقام لأول مرة في وسط بيروت.
وتوزع العرض المدني على عدد من الأفواج، كفوج الأمهات، وفوج الأطفال، وفوج الطناجر، وفوج العسكريين المتقاعدين، وفوج العمال، وفوج الموسيقيين، وفوج الأطباء، وفوج الطلاب، وفوج الطيران، وفوج الرياضة، وفوج المهندسين وفوج الإرادة الذي يمثل ذوي الحاجات الخاصة وغيرها من القطاعات، مع تجهيز رايات باسم كل فوج.