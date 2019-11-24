المتظاهرون اللبنانيون يدعون إلى قطع الطرقات.. غدا

وفي جنوب لبنان، انطلقت مسيرة احتجاجية، اليوم الأحد، تقدمها شبان حملوا لافتة "الإعلام والفنانون"، دعا إليها الحراك الشعبي من دوار كفررمان إلى مدينة النبطية التي تعتبر معقل حركة أمل، التي يترأسها نبيه بري، الرئيس منذ 27 سنة لمجلس النواب، بلا توقف. وشارك فيها الفنان مارسيل خليفة، فيما ردَّد المحتجون الأناشيد الوطنية والشعارات المناهضة للسلطة الحاكمة.

وتميزت المسيرة الشعبية إلى "عرض مدني"، إذ انقسم المشاركون على 6 مجموعات: (مهندسون، وأطباء، ومعلمون، وأمهات، وإعلام وفنانون، وطلاب).

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وكانت المسيرة التي انطلقت من دوار كفررمان وجابت شوارع مدينة النبطية قد لاقاها المعتصمون في الباحة المجاورة للسرايا الحكومية، وقد رفعت لافتات كتب عليها "نريد خفض سن الاقتراع"، و"نريد ضمان الشيخوخة"، و"ضد واشنطن وأزلامها"، و"بيروت النبطية معك للموت"، و"يسقط حكم المصرف".