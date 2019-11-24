كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون": سأعيد اتفاق الخروج إلى البرلمان مجددا دون تأجيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأحد، إنه سيعيد اتفاق الخروج إلى البرلمان مجددا قبل عطلة عيد الميلاد ودون مزيد من التأجيل.

ولم يتبق سوى أقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات العامة في بريطانيا والمقرر إجراؤها في 12 ديسمبر. ويسعى كل من حزبي المحافظين الحاكم والعمال المعارض لجذب مزيد من الأصوات عبر طرح رؤى مختلفة لمستقبل البلاد والتعهد بزيادة الإنفاق.

وفي بداية إطلاقه للبرنامج الانتخابي في مركز للمؤتمرات بمدينة تيلفورد بوسط إنجلترا، قال جونسون "أتموا الانسحاب وسترون مدى تدفق الاستثمارات على هذا البلد".

وأضاف "أتموا الانسحاب وسيكون بإمكاننا التركيز بقلوبنا وعقولنا على أولويات الشعب البريطاني".

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ويتضمن البرنامج الانتخابي تجميد ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة ومدفوعات الضمان الاجتماعي.

وقال أندرو جوين المتحدث باسم حزب العمال إن خطط جونسون "مثيرة للشفقة... إنه برنامج انعدام الأمل لحزب ليس لديه ما يقدمه لهذا البلد بعد تقليص خدماتنا العامة على مدى عشر سنوات".

ويتعهد جونسون في برنامجه بتخصيص ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.85 مليار دولار) لصالح صندوق المهارات الوطنية لإعادة تدريب العمال ومليارين إضافيين لإصلاح الطرق، فضلا عن الحفاظ على الإجراءات التنظيمية لأسعار الطاقة.

وتجرى انتخابات ديسمبر بعد مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب استمرت ثلاثة أعوام. وستظهر الانتخابات للمرة الأولى مدى الانقسام السياسي الذي أحدثته قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما ستكون اختبارا لمدى سأم جمهور الناخبين من تكرار التردد على صناديق الاقتراع.

ويقول حزب العمال إنه قادر على التفاوض مع الاتحاد الأوروبي والتوصل إلى اتفاق أفضل للخروج في غضون ستة أشهر وهو ما سيتبعه إجراء استفتاء جديد يقرر بموجبه خروج أو بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد.