رسميا.. الاتحاد الإفريقي يحدد موعد نهائي عصبة الأبطال وكأس “الكاف”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن موعد نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية لموسم 2019-2020، والذي يعرف مشاركة 4 أندية مغربية، وهي الرجاء والوداد في العصبة، والحسنية وبركان في كأس الكاف.

وحسب بلاغ للاتحاد الأفريقي، فإن نهائي كاس الكوندرالية الإفريقية “الكاف”، سيقام يوم 24 ماي المقب، فيما نهائي عصبة الأبطال سيقام يوم 29 من الشهر نفسه.

ولم يتم تحديد الملعب الذي سيحتضن نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية بعدما استقر “الكاف” على إقامة النهائي من مباراة واحدة بدلا من نظام الذهاب والإياب.

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وحددت الهيئة الكروية الإفريقية باقي المواعيد المعدلة للدور الثاني لمرحلة المجموعات بالبطولتين، وتقرر تقديم موعد الجولة الرابعة لتلعب أيام 10 و11 و12 يناير المقبل، بدلا من منتصف فبراير المقبل. كما تقام الجولة الخامسة أيام 24 و25 و26 يناير المقبل، على أن تقام الجولة الأخيرة أيام 31 من نفس الشهر، و1و2 فبراير المقبل.

وتجرى قرعة ربع نهائي البطولتين يوم 9 فبراير المقبل، ثم تقام بطولة كأس السوبر الإفريقي يوم 14 من ذات الشهر. وتقام مرحلة دور الثمانية للبطولتين، ذهابا أيام 28 و29 فبراير و1 مارس المقبلين، وإيابا أيام 6 و7و8 مارس المقبل.

أما ذهاب نصف النهائي للبطولتين فيقام أيام 1 و2 و3 ماي المقبل، بينما يقام الإياب أيام 8 و9 و10 من الشهر ذاته. وكان المكتب التنفيذي للكاف قد وافق خلال اجتماعه أول أمس بالقاهرة على إجراء مباراة كأس السوبر بين الزمالك المصري بطل كأس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري أبطال افريقيا في العاصمة القطرية الدوحة يوم 14 فبراير المقبل.