نجما الوداد ينافسان على جائزة أحسن لاعب في إفريقيا

ينافس ثنائي فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، وليد الكرتي واسماعيل الحداد، على جائزة أحسن لاعب محلي في إفريقيا، وذلك بعد أن وضعها “الكاف” في اللائحة الأولية للاعبين المرشحين، التي تتألف من 20 لاعبا ينتمون لعدد من الأندية.

وساهم هذا الثنائي في وصول الوداد لنهائي عصبة الأبطال الإفريقية، بأهدافه وتمريراته الحاسمة، كما أنه يعتبر من أكبر المرشحين للتتويج بجائزة الأحسن في القارة السمراء.

وتعرف هذه القائمة تواجد مجموعة من الأسماء المتألقة، عى الغرار الجزائري يوسف بلايلي، النجم السابق للترجي التونسي، وزميله في نفس الفريق، أنيس البدري، بالإضافة إلى المصري محمود علاء، عميد الزمالك المصري.

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وقد عرفت هذه القائمة أيضا تواجد الكوغولي لابا كودجو، الهداف السابق لفريق نهضة بركان، والنجم الحالي لفريق العين الإماراتي.

إليكم اللائحة التي تضم 20 لاعبا: