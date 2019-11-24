"أحد التكليف": احتجاجات في أرجاء لبنان.. والإثنين إضراب عام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شهدت مناطق مختلفة في لبنان، اليوم الأحد، مظاهرات في "أحد التكليف" للمطالبة بتشكيل حكومة تكنوقراط، بالتزامن مع دعوات إلى إضراب عام غدًا الإثنين.

وطالب المتظاهرون في اليوم التاسع والثلاثين لاحتجاجاتهم بتشكيل حكومة تكنوقراط، بديلا لحكومة سعد الحريري، التي أجبروها على الاستقالة، في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال.

وشهدت الواجهة البحرية في مدينة صيدا، جنوبي لبنان، تجمعا لمحتجين حضروا للمشاركة في نشاط "خبز وملح" الهادف إلى كسر كل الحواجز المناطقية والطائفية.

وحمل المشاركون الأعلام اللبنانية، مطالبين رئيس الجمهورية، ميشال عون، بتكليف شخصية بتأليف حكومة تكنوقراط قادرة على إنقاذ البلد من الأزمتين السياسية والاقتصادية. وبجانب تسريع عملية تشكيل حكومة تكنوقراط، يطالب المحتجون بانتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين داخل السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.

ويرهن الحريري قيادته للحكومة المقبلة بأن تكون حكومة تكنوقراط حتى لا يرفضها المحتجون، لكن يوجد طرح آخر لتشكيل حكومة من سياسيين واختصاصيين، وهو ما يدعمه كل من الرئيس عون، والتيار الوطني الحر، و"حزب الله" وحركة "أمل".

Advertisements

وفي صور في الجنوب، نظّم شباب في ساحة المدينة فطورًا، تحت شعار "خبز وملح". وأحضر المشاركون الطعام من منازلهم وافترشوا الساحة، مطلقين هتافات تدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ.

وجالت مسيرات شعبية بلدة كفررمان الجنوبية، رافعة لافتات دوّن عليها: "نريد خفض سن الاقتراع"، و"نريد ضمان الشيخوخة"، و"ضد واشنطن وأزلامها"، و"بيروت النبطية معك للموت"، و"يسقط حكم المصرف"، وذلك بمواكبة قوات أمنية.

وردّد المشاركون هتافات، منها: "الشعب يريد إسقاط النظام"، و"ثورة ثورة"، وانضم إليهم الفنان مارسيل خليفة.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، دعوات مكثفة للمشاركة في إضراب عام، الإثنين.

وأطلقت السلطات، فجر اليوم الأحد، سراح خمسة قاصرين أوقفتهم عناصر من القوى الأمنية في قرية حمانا بمحافظة جبل لبنان، بعيد منتصف الليل، لإزالتهم لافتة من أمام مكتب "التيار الوطني الحر"، الذي يترأسه وزير الخارجية، جبران باسيل، صهر الرئيس عون.