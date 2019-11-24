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مصرع 24 شخصا بالكونغو جراء سقوط طائرة على مبان سكنية

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 24 شخصا بالكونغو جراء سقوط طائرة على مبان سكنية والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019

سقوط طائرة صغيرة فى الكونغو

تم العثور على 24 جثة، بين الأنقاض، بعد سقوط طائرة صغيرة تابعة لشركة Busy Bee على حي سكني بمدينة غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

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كما أبلغ عمدة المدينة وكالة "فرانس برس" أنه تم العثور أيضا على ست جثث بعد تحطم الطائرة مباشرة. لكن موقع "Actualite" تحدث عن 17 قتيلا.

وذكر الموقع أن الطائرة، وهي من نوع "Dornier-228"، كانت تقل 17 شخصا واثنين من أفراد الطاقم. وتحطمت بعد ثلاث دقائق من إقلاعها. وأن رجال الإطفاء تمكنوا من إخماد الحريق الذي اندلع في مكان سقوط الطائرة.

ويتوقع رجال الإنقاذ العثور على جثث أخرى في مكان الحادث، لأن المنطقة مكتظة بالسكان.

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