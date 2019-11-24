شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. المليشيا تقصف شرق الدريهمي وتحشد بأطرافها الجنوبية والان مع التفاصيل

الأحد 24 نوفمبر 2019 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة، واستهدفت مواقع القوات المشتركة بمديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بشكل مكثف وعنيف. Advertisements وأضافت المصادر، عن رصد حشود للمليشيات في الأطراف الجنوبية للمديرية وتعزيزات تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة. يذكر أن مليشيات الحوثي تقوم بعمليات إستهداف وقصف واسعة على مناطق متفرقة في محافظة الحديدة في محاولة منها للقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.

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