حكومة الإمارات تناقش خطتها العشرية مع مواطنيها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مديرعام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن دولة الإمارات أسست لمنهجية جديدة في العمل الحكومي بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ترتكز على تطوير أجندة ومواضيع ومبادرات أجندة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات بالشراكة مع المجتمع الإماراتي، ما يسهم في تحسين جودة حياته في كل المجالات وتحقيق مستقبل أفضل للمواطنين، وتمكين أجيالنا القادمة نحو تحقيق مستهدفات "مئوية الإمارات 2071".

جاء ذلك، خلال افتتاح أعمال جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات اليوم، بمشاركة 300 مواطن إماراتي وحضور وزراء ومسؤولين ضمن فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، التي تنطلق في دورتها الثالثة في العاصمة أبوظبي.

وشارك في جلسات التصميم التشاركي لمستقبل دولة الإمارات مواطنون من كبار المواطنين وأصحاب الهمم والمتقاعدين وأولياء الأمور ومن فئات الأطفال والشباب والمتخصصين ورواد الأعمال، بهدف تبادل الأفكار ومشاركة الرؤى لتصميم المبادرات والبرامج في 11 موضوعا ضمن محاور المجتمع الإماراتي والاقتصاد وتطوير الخدمات، لتشكل نواة أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات.