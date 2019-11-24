محمد بن زايد ووزير بريطاني يبحثان علاقات الصداقة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الأحد، مارك سيدويل وزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة المتحدة.



وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ووزير شؤون مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني البريطاني - خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي - علاقات الصداقة وأوجه التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، خاصة في الشؤون والقضايا التي تدعم مساعي السلام والاستقرار في المنطقة، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا التي تهم البلدين.





حضر اللقاء الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وعلي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، فضلاُ عن محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وباتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، والوفد المرافق للوزير البريطاني.