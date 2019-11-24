السعودية تقطع مكاسب 5 أيام وسط تراجع معظم أسواق الخليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 24 نوفمبر 2019

الخليج 365

أنهت سوق الأسهم السعودية موجة مكاسب دامت لخمس جلسات، اليوم الأحد، مع توقف البنوك لالتقاط الأنفاس بعد صعود بفعل طفرة إقراض مرتبطة بالطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.



وانخفضت معظم الأسواق الأخرى في المنطقة مع استمرار المخاوف إزاء التجارة العالمية.

وبغية مساعدة المواطنين على شراء أسهم أرامكو، تسوق البنوك السعودية قروضا، ويعرض بعضها أربعة أمثال السقف المعتاد، حسبما قاله مصدران ماليان لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي.

ودفعت قفزة القروض مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) لمراقبة المؤشرات المصرفية بشكل يومي، وقال محافظ المؤسسة إنه لا توجد أي مشاكل حتى الآن.

تعتزم أرامكو بيع 1.5 بالمئة من الشركة، مستهدفة جمع ما يصل إلى 25.6 مليار دولار، واجتذبت العملية بالفعل حوالي 73 مليار ريال (19.5 مليار دولار) من المؤسسات والأفراد، حسبما قالته مجموعة سامبا المالية يوم الخميس.

وهبط المؤشر السعودي 0.8 بالمئة، حيث فقد سهم مصرف الراجحي 1.1 بالمئة والبنك السعودي الفرنسي 1.5 بالمئة.

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ونزل سهم الخطوط السعودية للتموين 2.9 بالمئة وأسواق عبد الله العثيم 3.2 بالمئة، بعد بدء تداولهما دون الحق في التوزيعات.

وتراجع مؤشر قطر 0.1 بالمئة، وقاد البنك التجاري القطري الخسائر بانخفاضه 2.2 بالمئة.

واستقر مؤشر أبوظبي، حيث زاد سهم الدار العقارية 1.8 بالمئة في حين انخفض سهم اتصالات 0.5 بالمئة.

وقال فراجيش بهانداري، مدير المحفظة في المال كابيتال، "(الأسواق المحلية) تستقي الاتجاه من الأسواق العالمية القلقة حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية،" مضيفا: أن طرح أرامكو يلقى "استجابة طيبة" من المستثمرين المحليين.

وفي دبي، ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة، مدعوما بصعود أكبر بنوك الإمارة، بنك الإمارات دبي الوطني، 0.4 بالمئة.

ونزل المؤشر المصري الرئيسي 0.3 بالمئة، متكبدا خسائر للجلسة الخامسة على التوالي، مع انخفاض سهم البنك التجاري الدولي 0.9 بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. نزل المؤشر 0.8 بالمئة إلى 8000 نقطة. أبوظبي.. استقر المؤشر عند 5041 نقطة. دبي.. ارتفع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2687 نقطة. قطر.. انخفض المؤشر 0.1 بالمئة إلى 10254 نقطة. مصر.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 14050 نقطة. البحرين.. استقر المؤشر عند 1506 نقاط. سلطنة عمان.. استقر المؤشر عند 4081 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6339 نقطة.