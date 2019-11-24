كيف تورطت إيران في 3 دول عربية؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أماني يماني - مكة المكرمة

منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، أصبح فهم قدرات طهران هدفا أساسيا لجميع دول المنطقة لوضع استراتيجيات الأمن والدفاع إقليميا وعالميا، في ظل ما يثيره نظام الملالي من قلق وتوتر في المنطقة، وما يطلقه من مؤامرات لا تنتهي.

ساهم العديد من مراكز الأبحاث العالمية في طرح ملفات تشرح استراتيجية إيران وقدراتها، وكذلك برامجها الصاروخية والنووية، مع التركيز على الجانب الأخير، حيث كان عدم تقيد إيران بالاتفاق النووي أحد الأسباب الرئيسة للتوتر في المنطقة.

تحاول "مكة" عبر مجموعة من الموضوعات والأطروحات التي تتناولها مراكز الأبحاث العالمية التعرف على المعتقدات السياسية التي ترتكز عليها طهران.. وكيف تفكر الآن؟

استراتيجية إيران

في 19 مارس 2003 ، أصابت صواريخ كروز الأمريكية بغداد، وبدأت سلسلة من الصواريخ عالية الدقة، وخلال ثلاثة أسابيع، احتل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة العاصمة العراقية، وأنهى نظاما فشلت إيران في هزيمته خلال الحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات، وهو الصراع الذي دمر جيلا من الإيرانيين وشل الاقتصاد، وذلك بحسب مركز مجلس العلاقات الخارجية.

وبحسب معهد واشنطن للدراسات، نفذت إيران استراتيجية الحرب الهادفة إلى إحباط الأهداف الأمريكية في العراق، وفي الوقت نفسه محاولة إعادة تشكيل الديناميكية السياسية للعراق لصالح إيران، حيث استندت على تجنب المواجهة المباشرة مع الأعداء، وبهذا تجنبت العقيدة العمليات التي قد تدعو إلى وقوع خسائر فادحة، وبدلا من ذلك ركزت على استخدام القوات والوكلاء غير التقليديين.

وبالاعتماد على خطوط لوجستية غير مقيدة، صدرت طهران مجموعة من المحنكين نسبيا من الوكلاء العراقيين المقيمين في إيران، وطورت أول ميليشيات أجنبية منذ إنشاء حزب الله اللبناني. ومكنت إيران هذه الميليشيات من خلال توفير التكنولوجيا العسكرية التي تم تصميمها أن تسبب مشاكل عديدة في المنطقة.

انهيار العراق

الانهيار السريع للاستقرار السياسي في العراق، إلى جانب عدم وجود استراتيجية غربية إما لمنع أو فرض ثمن تدخل إيران في العراق، سمح لطهران بالتلاعب بالتطور السياسي لدولة عربية انهارت للمرة الأولى بعد لبنان.

وبحلول عام 2011 ، ترسخت القوات الإيرانية والحلفاء السياسيون في العراق، واعترف المجتمع الدولي بنفوذ طهران هناك.

خسارة سوريا

هدد انهيار سوريا عام 2011 إيران بخسارة حليفها الوحيد للدولة والهندسة اللوجستية التي اعتمدت عليها في دعم حزب الله اللبناني.

وعلاوة على ذلك، كانت شدة الحرب الأهلية السورية تتحدى العقيدة العسكرية الأكثر ملاءمة للصراع منخفض الشدة، ومع ذلك، أتاحت قناة لوجستية غير مقيدة على شكل جسر جوي، وتوافر بدائل قريبة، وغياب أي جهد غربي لمنع تورط إيران خلال فترة الانخراط الدبلوماسي في القضايا النووية، وكسبت طهران الوقت لصياغة استراتيجية تحقق الأهداف دون تحدي مبادئها العقائدية الأساسية، وذلك بحسب فورين أفيرز.

وأكد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن إيران قدمت مبادرات لتخفيف حدة المعارضة، ففي البداية، قامت وسائل الإعلام والمؤسسات الدينية الخاضعة لسيطرة طهران بإخفاء أو تقليل مشاركتها في سوريا، مما جعل أفعالها بمثابة حماية للمجتمع الشيعي في سوريا وأضرحة مهمة من المسلحين السنة، بهدف امتصاص انتقادات محلية، ولم تصل المعارضة الداخلية إلى النقطة التي يحتاج فيها قادة إيران إلى التفكير في حل وسط بشأن الأهداف الحاسمة، ناهيك عن الانسحاب من النزاع.

استغلال ميليشيات الحوثي

أتاح السقوط غير المتوقع لمدينة صنعاء اليمنية للميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران في سبتمبر 2014، فرصة ذهبية لإيران لإلحاق أضرار بالسعودية والإمارات لأول مرة منذ الثورة في عام 1979، بحسب تقرير من موقع شبكة فورس، في ظل غيار ردة الفعل الغربية المعتادة، ربما تكون طهران قد اعتبرت النزاع اليمني فرصة لتوسيع نفوذها إلى جنوب البحر الأحمر.

ومع ذلك، فإن التدخل في هذا الصراع لن يكون سهلا، حيث إنه لم يكن بالإمكان تحويل تركيز طهران في ذلك الوقت من سوريا، وسيتم تقييد قناتها اللوجستية إلى اليمن. وامتدت علاقات إيران مع القيادة الحوثية منذ الأيام الأولى لثورة 1979، لكن العلاقات السياسية والتشغيلية كانت ضحلة، مقارنة بالعلاقات مع النظام السوري.

جلب الحوثيون سنوات من الخبرة كمتمردين إرهابيين، لكن تطورهم في ميدان المعركة كان أقرب إلى مستوى طالبان من حزب الله اللبناني، ومكن ذلك إيران في نهاية المطاف من فتح قناة لوجستية غير مقيدة، وإن كانت أقل كفاءة، وغياب معارضة دولية، من تقديم المستشارين والأموال وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية المتقدمة والمركبات الجوية المسلحة غير المأهولة والقوارب المتفجرة التي يتم التحكم فيها عن بعد، والتي غيرت بشكل كبير مسار الصراع.

تطور النفوذ

Advertisements

بحلول عام 2019، أصبح النفوذ الإيراني في العراق ولبنان وسوريا واليمن متداخلا بشكل كبير في المنطقة، وحققت طهران الكثير من هذا التغيير باستخدام التشدد الشيعي العابر للحدود، والقادر على القتال بدرجات متفاوتة من المهارة والانضباط، والتي واجهت خصوما إيرانيين مختلفين في ساحات القتال المنفصلة في وقت واحد.

لم تكن أي دولة نشطة مثل إيران في النزاعات الإقليمية في العصر الحديث، واتخذت إيران عددا من الأعمال الإجرامية مثل:

قيام الأفراد والمعدات الإيرانية بهجمات سيبرانية.

تمكين هجمات بحرية في البحر الأحمر.

هجمات صاروخية وطائرات بدون طيار على عدد من الدول.

وحافظت إيران على وجود قوات برية صغيرة في سوريا واليمن وفي العراق.

تورط الملالي عربيا

بالنسبة إلى الدول العربية التي تتعرض للهجوم من قبل الجماعات المدعومة من إيران والتي نجت أخيرا من تهديدات الربيع العربي، لم يكن هناك استجابة دولية كافية لردع إيران عن تطوير ونشر هذه القدرة.

ويبدو أن الشعور بأن الولايات المتحدة كانت تبتعد عن المنطقة، لعب دورا مؤثرا في كيفية استجابة الدول العربية السنية للتهديدات الإيرانية المتصورة.

وبحسب المركز الألماني للدراسات فإن إيران توقعت وحلمت بهذا التوسع الاستراتيجي وإدارته بعناية على الرغم من أنها لم تستطع التنبؤ بالتحولات الزلزالية الإقليمية واللامبالاة الدولية التي سمحت بنجاحها، ومع ذلك، كانت هناك أيضا عدة نقاط في كل من هذه الصراعات عندما بدا الأمر وكأن التوازن قد يتحول ضد طهران.

وتطورت قدرات إيران الأمنية والعسكرية الاستكشافية لتلبية الطلبات الجديدة، بما في ذلك زيادة التعاون العسكري داخل الخدمة بما يتجاوز ذلك الذي توقعه مؤسسو الجمهورية الإيرانية، كما كلفت التدخلات الإقليمية إيران مئات الأرواح ومليارات الدولارات في وقت تواجه فيه أيضا ضغوطا دولية غير مسبوقة وتزايد السخط الداخلي.

ويمكن ملاحظة الدوافع والتاريخ وراء تحول إيران منذ الصراع في العراق عام 2003 من خلال معرفة مدى تورط طهران في العراق وسوريا واليمن. توضح هذه المسارح كيف شكلت الاستراتيجية العسكرية الإيرانية أفعالها، حتى مع تطورها لمواجهة التحديات غير المتوقعة، تكمل الصورة دراسة نمو حزب الله اللبناني واستخدامه ، ومدى وصول إيران إلى البحرين والسعودية والكويت.

العقيدة الإيرانية

تضمن رد إيران على التحديات والفرص الإقليمية في أعقاب حربها مع العراق استراتيجية هجومية ودفاعية شكلتها أهداف طموحة بشكل متزايد، وقيود على الموارد ومطالب ظرفية غير متوقعة. ومن خلال ضبط النفس الصارم لمدى تورطها المباشر في النزاعات، تجنبت طهران التكاليف الباهظة لشن حرب تقليدية. كما امتنعت عن شن هجمات علنية على جهات فاعلة أقوى كان يمكن أن تهدد النظام.

وذكر موقع مجموعة الأزمات، أن افتقار إيران إلى حلفاء الدولة، صنع لطهران العديد من الخصوم الإقليميين والدوليين ذوي الموارد الجيدة، والقوات المسلحة العتيقة، وأدى إلى تقييد نظامها بالعقوبات، وأجبر طهران على تطوير عقيدة عسكرية تتجنب الصراع المباشر أو الممتد مع القوى التقليدية المتفوقة.

وصاية المرشد

وبحسب فورين بوليسي، كان المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي منذ عام 1989، الوصي النهائي على الموقف الاستراتيجي لإيران، ووظف عناصر أمنية مع كبار الضباط الذين يثق في مشاركة آرائهم المتشددة، وبالمثل، غالبا ما يظل القادة العسكريون الإيرانيون في مناصبهم لعدد كبير من السنوات.

وشكلت تجربة طهران في الحرب بين إيران والعراق أساس نموذجها العسكري، فتحملت إيران أكثر من مليون ضحية، وكلفت الحرب طهران ما يصل إلى 645 مليار دولار أمريكي وتركت اقتصادها وبنيتها التحتية في حالة خراب. ووضعت إيران دستورها وعقيدتها والتي ذكر بها أن تتطلب مثابرتها وتصميم شعبها الذي مات الآلاف منهم خلال هذه الحرب، وعلمت الحرب إيران أن دفاعها الداخلي وعملياتها الخارجية تحتاج إلى الاعتماد على الدفاعات الطبقية وردود الفعل غير المتماثلة إذا كانت طهران ستنتصر ضد قوى أقوى، ويتضمن دستور إيران عدة أقسام يمكن أن تفسر على أنها تفويض لتصدير ثورة إيران.

محاولات الهيمنة

وبحسب معهد بروكنجز ومعهد واشنطن، أظهرت مشاركة إيران في لبنان والخليج في الثمانينات استعدادها للقيام بذلك، فمنذ ثورة 1979، قاد القادة الإيرانيون سياسة خارجية تعمل فيها إيران كزعيم للمسلمين الشيعة المعينين ذاتيا، مع التركيز على الموجودين في إيران القريبة من الخارج.

ويقدم التدخل الإقليمي في الدفاع عن الإسلام الشيعي دليلا على التزامه بتخصيص الموارد للقيام بذلك، ويهدف دور طهران في الشرق الأوسط إلى تحقيق قدر أكبر من التمكين للشيعة في المنطقة رغم الأغلبية السنية للمنطقة.

من أين استمدت إيران استراتيجيتها؟

من النظامين السوفيتي والأمريكي، وأهداف إيران الثورية.

تجاربها من الحرب العراقية الإيرانية 1981-1988.

ملاحظات الأداء الأمريكي ضد العراق في عملية عاصفة الصحراء عام 1991، ومن المحتمل أيضا أن أولئك هم من طوروا الاستراتيجية.

الحملة الأمريكية السرية في أفغانستان ضد الاتحاد السوفيتي.

أركان المذهب العسكري الإيراني: